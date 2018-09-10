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Серена Уильямс оштрафована за своё поведение в финале US Open

Спорт

Спортсменка должна будет выплатить штраф в размере $17 тысяч

Нью-Йорк, США, 10 сентября 2018, 00:27 — REGNUM  Американская теннисистка Серена Уильямс выплатит штраф в размере $17 тысяч за своё поведение в финальном матче Открытого чемпионата США (US Open), передаёт Associated Press.

Состоявшаяся вечером 8 сентября в Нью-Йорке финальная встреча US Open завершилась победой японской теннисистки Наоми Осаки над Сереной Уильямс в двух сетах со счётом 6:2, 6:4. Осака при этом стала первым в истории спортсменом из Японии, выигравшим турнир «Большого шлема».

По ходу матча Уильямс получила предупреждение за подсказки от тренера, а после этого получила штрафное очко за то, что разбила ракетку о корт. Спортсменка начала спорить с судьёй и позволила себе оскорбления в его адрес, за что была также оштрафована на один гейм.

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