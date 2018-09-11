Гаага, Нидерланды, 11 сентября, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Международный уголовный суд продолжит свою работу в соответствии с принципом верховенства права, несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов ввести санкции, сообщает 11 сентября Reuters со ссылкой на заявление суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Международный уголовный суд будет непреклонно продолжать свою работу в соответствии с принципами и общей идеей верховенства права», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о возможном «принятии мер для защиты своих граждан от несправедливого преследования со стороны Международного уголовного суда», а также о возможности введения санкции против гаагских судей.

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