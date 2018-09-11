Железняк: А потом США введут санкции в отношении ООН

Москва, , 09:38 — REGNUM Мировой общественности следует отреагировать на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о готовности ввести санкции в отношении Международного уголовного суда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Мировая общественность обязана отреагировать на заявление официального представителя Вашингтона. Нельзя допускать давления США на международные институты права и следует жестко пресекать подобные попытки подорвать основы системы мировой безопасности», — сказал он.

Власти США намереваются окончательно развязать себе руки и ставят себя над законом, заявляя о превосходстве над международным правом, указал парламентарий.

Заявление Болтона вызывает негодование и является серьезным вызовом международной общественности, на который должны обратить внимание в других странах и правовых организациях, включая ООН, заявил Железняк.

«Болтон, очевидно, намеревается запечатлеться в памяти максимально радикальными идеями и замахнулся на Международный уголовный суд, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. Видимо, следует ожидать следующего шага, которым США введут санкции против самой ООН», — рассуждает он.