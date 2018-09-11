Владивосток, 11 сентября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В день открытия IV Восточного экономического форума Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке заключает с регионами ДФО письменные договорённости в сфере демографической политики. АРЧК ДВ намерено оказывать Якутии, Еврейской автономии и Приморскому краю содействие в реализации демографической политики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Деньги

Читайте также: ВЭФ-2018: Индию интересуют золото, алмазы и леса Дальнего Востока

От Якутии соглашение с гендиректором агентства по развитию, человеческого капитала в ДФО Сергеем Ховратом подписал председатель правительства Владимир Солодов, от Приморья — врио губернатора Андрей Тарасенко, от ЕАО — глава региона Александр Левинталь.

Сотрудничать с регионами АРЧК ДВ намерено в рамках концепции демографической политики ДФО до 2025 года. Улучшать демографическую ситуацию планируется путём популяризации здорового образа жизни, содействия в реализации программы мобильности трудовых ресурсов и другим направлениям. Итогом взаимодействия должно стать кардинальное изменение демографической ситуации на Дальнем Востоке: снижение смертности, сокращение миграционного оттока, увеличение рождаемости, а также привлечение в регион молодых специалистов.

Читайте также: Burito, «Ленинград» и Ёлка развлекут гостей ВЭФ на закрытых вечеринках

«Уверен, что соглашение положительно скажется на решении задачи по сбережению и развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», — отметил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

«Мы готовы делиться нашими успешными практиками и развивать новые направления. Совместная работа с Агентством по развитию человеческого капитала, безусловно, будет способствовать решению этой задачи», — подчеркнул премьер-министр Якутии Владимир Солодов.

«Одна из целей Концепции — добиться стабилизации численности населения ДФО и его прироста на уровне 6,499 млн человек за счет естественного прироста и нулевого миграционного баланса. Для ЕАО это показатель должен быть на уровне 0,17 млн человек. Кроме того, среди наших целей — повысить значение суммарного коэффициента рождаемости до 2,02; снизить смертность населения от всех причин до уровня 11 случаев на 1 тыс. человек; увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет», — пояснил губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.

Читайте также: Путин: жителей Дальнего Востока не устраивают условия жизни в регионе

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 13 сентября во Владивостоке проходит IV Восточный экономический форум. Приморье планирует подписать на ВЭФ около 50 соглашения, Якутия — более 30.