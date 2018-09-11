Burito, «Ленинград» и Ёлка развлекут гостей ВЭФ на закрытых вечеринках

Владивосток, , 08:16 — REGNUM Во Владивостоке активно идёт работа IV Восточного экономического форума. Вечером 11 сентября организаторы устраивают торжественный приём на борту круизного лайнера Costa NeoRomantiсa, сообщает ИА REGNUM.

Читайте также: IV Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке

Участники форума в первый день работы форума 11 сентября планируют подписать десятки соглашений и договоров в области природных ресурсов, энергосбережения, инфраструктуры. По прогнозам экспертов, в этом году на полях Восточного экономического форума может быть подписано соглашений в общей сложности на 3,5 триллионов рублей.

Открытие ВЭФ-2018 отметят на закрытом торжественном приёме на корабле под флагом Италии, который ошвартовался у причала морского вокзала Владивостока. Попадут на вечеринку те, кто имеет приглашение на форум.

В числе звёздных гостей разных мастей во Владивостоке на различных площадках, в ресторанах будут выступать группа «Ленинград», латвийская рок-группа Brainstorm и другие эстрадные дивы. А вот на закрытую вечеринку на лайнере ангажированы певица Ёлка, группы Burito и Jukeвox Trio.

В Приморской краевой филармонии для гостей ВЭФ состоится премьера спектакля «Венецианский карнавал». В красочной костюмированной постановке будет занят почти весь творческий состав филармонии — музыканты, солисты, танцоры.

Читайте также: Лайнер, который станет гостиницей для гостей ВЭФ, прибыл во Владивосток

Как сообщало ИА REGNUM, главным событием ВЭФ, который проходит с 11 по 13 сентября станет пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», в котором примут участие лидеры пяти стран: президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр республики Корея Ли Нак Ён.