Владивосток, 11 сентября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Результаты первого тура голосования на выборах губернатора Приморского края — врио главы региона Андрей Тарасенко не смог набрать 50% голосов избирателей — политолог, директор ЦСИ «Чёрный куб» Юрий Коломейцев назвал провалом как самого Тарасенко, так и его команды в лице департамента по внутренней политике и партии «Единая Россия» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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В единый день голосования 9 сентября на выборах губернатора Приморского края за кандидата от «Единой России», врио главы региона Андрея Тарасенко проголосовали 46,56% избирателей. Таким образом, назначенный на эту должность указом президента РФ Владимира Путина кандидат не смог преодолеть 50%-ный барьер, необходимый для победы в первом туре. Во второй тур вместе с Тарасенко вышел кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — за него 9 сентября проголосовали 24,63% избирателей.

«Второй тур — это не заслуга Ищенко, это провал Тарасенко. Это отвратительная работа команды врио губернатора. Они не только не смогли донести даже хорошие идеи врио до электората, но и умудрились вызвать дополнительный негатив со стороны тех, кто был к нему безразличен», — считает эксперт.

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Отметим, что на предыдущих выборах губернатора Приморья в 2014 году кандидат от «Единой России» Владимир Миклушевский смог заручиться поддержкой 77,43% голосов избирателей.

«Я конечно знал, что у Миклушевского была слабая команда, но у Тарасенко в разы хуже. Считаю эту предвыборную кампанию провалом работы вице-губернатора и департамента по политике, а также партии «Единая Россия» в Приморье. Они не просто не смогли воспользоваться административным ресурсом, но даже выстроить элементарную агитационную кампанию», — прокомментировал Коломейцев.

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По мнению политолога, Андрею Тарасенко по итогам голосования 9 сентября следовало полностью сменить команду, включая профильного вице-губернатора. За внутреннюю политику в Приморье отвечает Дмитрий Братыненко.

«Второй тур для Тарасенко будет гораздо сложнее первого и может стать фатальным. Подводя итог, считаю, что произошедшее 9 сентября — это серьезный сигнал для президента Владимира Путина, который уже во Владивостоке. Стоит прислушаться к избирателям, живущим в этом регионе, причем ещё с президентских выборов. Люди явно несут важный посыл президенту, вероятно, о том, что политические процессы в этом регионе нужно нормализовать, и не заезжими, не временщиками или рвачами, а живущими здесь и разделяющими высокие цели процветания всей страны, при этом искренне любящими свою малую Родину, хорошо понимающими ее проблемы и траекторию развития. И пусть это звучит высокопарно, но я лишь облачил довольно простой посыл народа в литературную форму», — сказал эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Приморья назначила второй тур на выборах губернатора края на ближайшее воскресенье — 16 сентября. Таким образом, у самого избиркома и у кандидатов на подготовку осталось меньше недели.