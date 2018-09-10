Итоги голосования на выборах глав регионов России: таблица

Москва, 10 сентября 2018, 23:09 — REGNUM
|Субъект Российской Федерации
|Явка-2018
|Явка/год предыдущих выборов главы региона
|Победитель/ % на предыдущих выборах главы региона
|Итоги голосования за кандидатов по мере убывания голосов (ФИО/ партия/%)
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Республика Саха (Якутия)
|51,1%
|55,39%
|Егор Борисов («Единая Россия») — 58,79%
|врио главы Айсен Николаев («Единая Россия») — 71,40%
|Виктор Губарев (КПРФ) — 12,04%
|Владимир Богданов («Справедливая Россия») — 6,58%
|Гаврил Парахин (ЛДПР) — 6,22%
|Республика Хакасия
|39,08%
|37,84% (2013 год)
|Виктор Зимин («Единая Россия») — 63,41%
|Валентин Коновалов (КПРФ) — 44,81%
|действ. глава Виктор Зимин («Единая Россия») — 32,42%
|Андрей Филягин («Справедливая Россия») — 11,23%
|Александр Мяхар («Партия роста») —
|Алтайский край
|37,29%
|34,38% (2014)
|Александр Карлин («Единая Россия») — 72,97%
|врио губернатора Виктор Томенко — 53,61%
|Владимир Семёнов (ЛДПР) 16.20%
|Людмила Суслова («Справедливая Россия») 14.14%
|Андрей Крылов («Партия роста») — 13.46%
|Красноярский край
|28,94%
|31,27% (2014 год)
|Виктор Толоконский («Единая Россия») — 63,30%
|врио губернатораАлександр Усс («Единая Россия») — 60,19%
|Егор Бондаренко (ЛДПР) — 23,34%
|Александр Лымпио («Справедливая Россия») — 12,32%
|Приморский край
|30,24%
|39,65%
|Владимир Миклушевский («Единая Россия») — 77,43%
|врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») — 46,56%
|Андрей Ищенко (КПРФ) — 24,63%
|Юлия Толмачева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 10,80%
|Андрей Андрейченко (ЛДПР) — 9,27%
|Алексей Козицкий («Справедливая Россия») — 4,83%
|Хабаровский край
|31,85%
|33,89%
|Вячеслав Шпорт («Единая Россия») — 63,92%
|Сергей Фургал (ЛДПР) — 35,81%
|действ. губернаторВячеслав Шпорт («Единая Россия») — 35,62%
|Анастасия Саламаха (КПРФ) — 15,99%
|Игорь Глухов («Справедливая Россия») — 5,52%,
|Андрей Петров («Партия зелёных») — 3,83%
|Амурская область
|31,8%
|33,53%
|Александр Козлов («Единая Россия») — 50,64%
|врио губернатора Василий Орлов («Единая Россия») — 55,8%
|Татьяна Ракутина (КПРФ) — 26,44%;
|Сергей Левицкий («Справедливая Россия») — 7,89%
|Наталья Глазкова («За женщин России») — 5,86%
|Владимирская область
|32,96%
|28,52% (2013)
|Светлана Орлова («Единая Россия») — 74,73%
|действ. губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») — 36,42%
|Владимир Сипягин (ЛДПР) — 31,19%
|Сергей Бирюков («Справедливая Россия») — 17,48%
|Сергей Глумов («Патриоты России») — 6,81%
|Воронежская область
|44,83%
|56,21% (2014 год)
|Алексей Гордеев («Единая Россия») — 88,75%
|врио губернатора Александр Гусев («Единая Россия») — 72,5%
|Николай Воронин (КПРФ) — 13,63%
|Олег Бурцев (ЛДПР) — 6,25%
|Виталий Климов («Справедливая Россия») — 2,2%
|Игорь Перевезенцев «Партия роста» 2,22%
|Аркадий Минаков («Родина») — 1,58%
|Ивановская область
|32,9%
|36,6% (2014)
|Павел Коньков («Единая Россия») — 80,32%
|врио губернатора Станислав Воскресенский («Единая Россия») — 65,72%
|Сергей Нациевский (КПРФ) — 11,91%
|Дмитрий Шелякин (ЛДПР) — 9,45%
|Павел Попов («Справедливая Россия») — 5,27%
|Александр Орехов (Коммунистическая партия «Коммунисты России») — 5,16%
|Кемеровская область
|66,36%
|83,51% (2015 год)
|Аман Тулеев («Единая Россия») — 96,69%
|врио губернатора Сергей Цивилёв (Единая Россия») — 81,29%
|Игорь Украинцев (ЛДПР) — 4,99%
|Владимир Карпов (КПРФ) — 4,95%
|Татьяна Протас («Справедливая Россия») — 3,36%
|Юрий Скворцов («Патриоты России») — 2,3%
|Елена Латышенко («Партия роста») — 1,38%
|Магаданская область
|38,78%
|32,28%
|Владимир Печеный («Единая Россия») — 73,11%
|врио губернатора Сергей Носов («Единая Россия») — 81,59%
|Валентина Дорошевич (КПРФ) — 10,24%
|Роман Исаев (ЛДПР) — 4,66%
|Александр Мартынюк («Гражданская платформа») — 1,61%
|Московская область
|38,59%
|38,58% (2013)
|Андрей Воробьев («Единая Россия») — 78,94%
|действ. губернатор Андрей Воробьёв («Единая Россия») — 62,52%
|Константин Черемисов (КПРФ) — 12,99%
|Лилия Белова («Партия зелёных») — 7,51%
|Кирилл Жигарев (ЛДПР) — 5,77%
|Игорь Чистюхин («Справедливая Россия») — 4,63%
|Борис Надеждин («Партия роста») — 4,36%
|Нижегородская область
|40,52%
|54,49%
|Валерий Шанцев («Единая Россия») — 86,93%
|врио губернатора Глеб Никитин («Единая Россия») — 67,75%
|Владислав Егоров (КПРФ) — 16,63%
|Александр Курдюмов (ЛДПР) — 6,5%
|Галина Клочкова («Справедливая Россия») — 4,35%
|Александр Быков (Партия пенсионеров) — 3,26%
|-
|Новосибирская область
|29,52%
|30,73% (2014 год)
|Владимир Городецкий («Единая Россия») — 64,97%
|врио губернатора Андрей Травников («Единая Россия») — 64,52%
|Дмитрий Савельев (ЛДПР) — 17,35%
|Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») — 11,73%
|Георгий Михайлов («Народный альянс») — 3,39%
|Омская область
|44%
|33,83% (2015 год)
|Виктор Назаров («Единая Россия») — 59,99%
|врио губернатора Александр Бурков (Самовыдвижение) — 82,56%
|Алексей Ложкин (ЛДПР) — 8,50%
|Анатолий Соловьёв (самовыдвиженец) — 3,85%
|Антон Дрязгов («Партия роста») — 2,35%
|Орловская область
|54%
|62,65% (2014)
|Вадим Потомский (КПРФ) 89,17%
|врио губернатора Андрей Клычков (КПРФ) — 83,55%
|Руслан Перелыгин («Справедливая Россия») — 4,84%
|Евгений Алёхин («Родина») — 3,99%
|Андрей Куцын (ЛДПР) — 2,91%
|Елена Крачнакова («Патриоты России») — 2,78%
|Псковская область
|36,89%
|37,90% (2014)
|Андрей Турчак («Единая Россия») — 78,36%
|врио губернатора Михаил Ведерников («Единая Россия») — 70,68%
|Аркадий Мурылев (КПРФ) — 13,83%
|Антон Минаков (ЛДПР) — 5,39%
|Сергей Кулаков (Партия пенсионеров) — 3,95%
|Игорь Романов («Партия роста») — 2,71%
|Самарская область
|48,05%
|61,4%(2014)
|Николай Меркушкин «Единая Россия» — 91,38%
|врио губернатора Дмитрий Азаров «Единая Россия» — 72,63%
|Алексей Лескин (КПРФ) — 9,99%
|Алексей Степанов (ЛДПР) — 5,73%
|Виталий Кирсанов («Коммунисты России») — 4,03%
|Михаил Маряхин («Справедливая Россия») — 2,62%
|Галина Баранова (Партия пенсионеров) — 2,56%
|Тюменская область
|49,10%
|58,26% (2014)
|Владимир Якушев («Единая Россия») — 86,56%
|врио губернатора Александр Моор («Единая Россия») — 65,86%
|Артём Зайцев (ЛДПР) — 12,99%
|Иван Левченко (КПРФ) — 12,83%
|Владимир Пискайкин («Справедливая Россия») — 5,77%
|Москва
|30,36%
|32,03% (2013)
|Сергей Собянин (самовыдвиженец) — 51,37%
|действ. мэр Сергей Собянин (самовыдвиженец) — 70,17%
|Вадим Кумин (КПРФ) — 11,38%
|Илья Свиридов («Справедливая Россия») — 7,01%
|Михаил Дегтярев (ЛДПР) — 6,72%
|Михаил Балакин («Союз горожан») — 1,87%
|Чукотский автономный округ
|64,44%
|60,19%
|Роман Копин («Единая Россия») — 79,84%
|действ. губернатор Роман Копин («Единая Россия») — 57,83%
|Юлия Бутакова (ЛДПР) — 18,46%
|Владимир Гальцов (КПРФ) — 12,24%
|Елена Половодова («Справедливая Россия») — 7,19%