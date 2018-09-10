Итоги голосования на выборах глав регионов России: таблица Политика Итоги голосования на выборах глав регионов 9 сентября 2018 года Дарья Драй © ИА REGNUM Опущенный бюллетень Москва, , 23:09 — REGNUM Субъект Российской Федерации Явка-2018 Явка/год предыдущих выборов главы региона Победитель/ % на предыдущих выборах главы региона Итоги голосования за кандидатов по мере убывания голосов (ФИО/ партия/%) 1 2 3 4 5 6 Республика Саха (Якутия) 51,1% 55,39% Егор Борисов («Единая Россия») — 58,79% врио главы Айсен Николаев («Единая Россия») — 71,40% Виктор Губарев (КПРФ) — 12,04% Владимир Богданов («Справедливая Россия») — 6,58% Гаврил Парахин (ЛДПР) — 6,22% Республика Хакасия 39,08% 37,84% (2013 год) Виктор Зимин («Единая Россия») — 63,41% Валентин Коновалов (КПРФ) — 44,81% действ. глава Виктор Зимин («Единая Россия») — 32,42% Андрей Филягин («Справедливая Россия») — 11,23% Александр Мяхар («Партия роста») — Алтайский край 37,29% 34,38% (2014) Александр Карлин («Единая Россия») — 72,97% врио губернатора Виктор Томенко — 53,61% Владимир Семёнов (ЛДПР) 16.20% Людмила Суслова («Справедливая Россия») 14.14% Андрей Крылов («Партия роста») — 13.46% Красноярский край 28,94% 31,27% (2014 год) Виктор Толоконский («Единая Россия») — 63,30% врио губернатораАлександр Усс («Единая Россия») — 60,19% Егор Бондаренко (ЛДПР) — 23,34% Александр Лымпио («Справедливая Россия») — 12,32% Приморский край 30,24% 39,65% Владимир Миклушевский («Единая Россия») — 77,43% врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») — 46,56% Андрей Ищенко (КПРФ) — 24,63% Юлия Толмачева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 10,80% Андрей Андрейченко (ЛДПР) — 9,27% Алексей Козицкий («Справедливая Россия») — 4,83% Хабаровский край 31,85% 33,89% Вячеслав Шпорт («Единая Россия») — 63,92% Сергей Фургал (ЛДПР) — 35,81% действ. губернаторВячеслав Шпорт («Единая Россия») — 35,62% Анастасия Саламаха (КПРФ) — 15,99% Игорь Глухов («Справедливая Россия») — 5,52%, Андрей Петров («Партия зелёных») — 3,83% Амурская область 31,8% 33,53% Александр Козлов («Единая Россия») — 50,64% врио губернатора Василий Орлов («Единая Россия») — 55,8% Татьяна Ракутина (КПРФ) — 26,44%; Сергей Левицкий («Справедливая Россия») — 7,89% Наталья Глазкова («За женщин России») — 5,86% Владимирская область 32,96% 28,52% (2013) Светлана Орлова («Единая Россия») — 74,73% действ. губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») — 36,42% Владимир Сипягин (ЛДПР) — 31,19% Сергей Бирюков («Справедливая Россия») — 17,48% Сергей Глумов («Патриоты России») — 6,81% Воронежская область 44,83% 56,21% (2014 год) Алексей Гордеев («Единая Россия») — 88,75% врио губернатора Александр Гусев («Единая Россия») — 72,5% Николай Воронин (КПРФ) — 13,63% Олег Бурцев (ЛДПР) — 6,25% Виталий Климов («Справедливая Россия») — 2,2% Игорь Перевезенцев «Партия роста» 2,22% Аркадий Минаков («Родина») — 1,58% Ивановская область 32,9% 36,6% (2014) Павел Коньков («Единая Россия») — 80,32% врио губернатора Станислав Воскресенский («Единая Россия») — 65,72% Сергей Нациевский (КПРФ) — 11,91% Дмитрий Шелякин (ЛДПР) — 9,45% Павел Попов («Справедливая Россия») — 5,27% Александр Орехов (Коммунистическая партия «Коммунисты России») — 5,16% Кемеровская область 66,36% 83,51% (2015 год) Аман Тулеев («Единая Россия») — 96,69% врио губернатора Сергей Цивилёв (Единая Россия») — 81,29% Игорь Украинцев (ЛДПР) — 4,99% Владимир Карпов (КПРФ) — 4,95% Татьяна Протас («Справедливая Россия») — 3,36% Юрий Скворцов («Патриоты России») — 2,3% Елена Латышенко («Партия роста») — 1,38% Магаданская область 38,78% 32,28% Владимир Печеный («Единая Россия») — 73,11% врио губернатора Сергей Носов («Единая Россия») — 81,59% Валентина Дорошевич (КПРФ) — 10,24% Роман Исаев (ЛДПР) — 4,66% Александр Мартынюк («Гражданская платформа») — 1,61% Московская область 38,59% 38,58% (2013) Андрей Воробьев («Единая Россия») — 78,94% действ. губернатор Андрей Воробьёв («Единая Россия») — 62,52% Константин Черемисов (КПРФ) — 12,99% Лилия Белова («Партия зелёных») — 7,51% Кирилл Жигарев (ЛДПР) — 5,77% Игорь Чистюхин («Справедливая Россия») — 4,63% Борис Надеждин («Партия роста») — 4,36% Нижегородская область 40,52% 54,49% Валерий Шанцев («Единая Россия») — 86,93% врио губернатора Глеб Никитин («Единая Россия») — 67,75% Владислав Егоров (КПРФ) — 16,63% Александр Курдюмов (ЛДПР) — 6,5% Галина Клочкова («Справедливая Россия») — 4,35% Александр Быков (Партия пенсионеров) — 3,26% - Новосибирская область 29,52% 30,73% (2014 год) Владимир Городецкий («Единая Россия») — 64,97% врио губернатора Андрей Травников («Единая Россия») — 64,52% Дмитрий Савельев (ЛДПР) — 17,35% Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») — 11,73% Георгий Михайлов («Народный альянс») — 3,39% Омская область 44% 33,83% (2015 год) Виктор Назаров («Единая Россия») — 59,99% врио губернатора Александр Бурков (Самовыдвижение) — 82,56% Алексей Ложкин (ЛДПР) — 8,50% Анатолий Соловьёв (самовыдвиженец) — 3,85% Антон Дрязгов («Партия роста») — 2,35% Орловская область 54% 62,65% (2014) Вадим Потомский (КПРФ) 89,17% врио губернатора Андрей Клычков (КПРФ) — 83,55% Руслан Перелыгин («Справедливая Россия») — 4,84% Евгений Алёхин («Родина») — 3,99% Андрей Куцын (ЛДПР) — 2,91% Елена Крачнакова («Патриоты России») — 2,78% Псковская область 36,89% 37,90% (2014) Андрей Турчак («Единая Россия») — 78,36% врио губернатора Михаил Ведерников («Единая Россия») — 70,68% Аркадий Мурылев (КПРФ) — 13,83% Антон Минаков (ЛДПР) — 5,39% Сергей Кулаков (Партия пенсионеров) — 3,95% Игорь Романов («Партия роста») — 2,71% Самарская область 48,05% 61,4%(2014) Николай Меркушкин «Единая Россия» — 91,38% врио губернатора Дмитрий Азаров «Единая Россия» — 72,63% Алексей Лескин (КПРФ) — 9,99% Алексей Степанов (ЛДПР) — 5,73% Виталий Кирсанов («Коммунисты России») — 4,03% Михаил Маряхин («Справедливая Россия») — 2,62% Галина Баранова (Партия пенсионеров) — 2,56% Тюменская область 49,10% 58,26% (2014) Владимир Якушев («Единая Россия») — 86,56% врио губернатора Александр Моор («Единая Россия») — 65,86% Артём Зайцев (ЛДПР) — 12,99% Иван Левченко (КПРФ) — 12,83% Владимир Пискайкин («Справедливая Россия») — 5,77% Москва 30,36% 32,03% (2013) Сергей Собянин (самовыдвиженец) — 51,37% действ. мэр Сергей Собянин (самовыдвиженец) — 70,17% Вадим Кумин (КПРФ) — 11,38% Илья Свиридов («Справедливая Россия») — 7,01% Михаил Дегтярев (ЛДПР) — 6,72% Михаил Балакин («Союз горожан») — 1,87% Чукотский автономный округ 64,44% 60,19% Роман Копин («Единая Россия») — 79,84% действ. губернатор Роман Копин («Единая Россия») — 57,83% Юлия Бутакова (ЛДПР) — 18,46% Владимир Гальцов (КПРФ) — 12,24% Елена Половодова («Справедливая Россия») — 7,19%

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