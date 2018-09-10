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Итоги голосования на выборах глав регионов России: таблица

Политика

Итоги голосования на выборах глав регионов 9 сентября 2018 года

Итоги голосования на выборах глав регионов России: таблица
Дарья Драй © ИА REGNUM
Опущенный бюллетень

Москва, 10 сентября 2018, 23:09 — REGNUM  

Субъект Российской Федерации Явка-2018Явка/год предыдущих выборов главы регионаПобедитель/ % на предыдущих выборах главы регионаИтоги голосования за кандидатов по мере убывания голосов (ФИО/ партия/%)
123456
Республика Саха (Якутия)51,1%55,39%Егор Борисов («Единая Россия») — 58,79%врио главы Айсен Николаев («Единая Россия») — 71,40%Виктор Губарев (КПРФ) — 12,04%Владимир Богданов («Справедливая Россия») — 6,58%Гаврил Парахин (ЛДПР) — 6,22%
Республика Хакасия39,08%37,84% (2013 год)Виктор Зимин («Единая Россия») — 63,41%Валентин Коновалов (КПРФ) — 44,81%действ. глава Виктор Зимин («Единая Россия») — 32,42%Андрей Филягин («Справедливая Россия») — 11,23%Александр Мяхар («Партия роста») —
Алтайский край37,29%34,38% (2014)Александр Карлин («Единая Россия») — 72,97%врио губернатора Виктор Томенко — 53,61%Владимир Семёнов (ЛДПР) 16.20%Людмила Суслова («Справедливая Россия») 14.14%Андрей Крылов («Партия роста») — 13.46%
Красноярский край28,94%31,27% (2014 год)Виктор Толоконский («Единая Россия») — 63,30%врио губернатораАлександр Усс («Единая Россия») — 60,19%Егор Бондаренко (ЛДПР) — 23,34%Александр Лымпио («Справедливая Россия») — 12,32%
Приморский край30,24%39,65%Владимир Миклушевский («Единая Россия») — 77,43%врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») — 46,56%Андрей Ищенко (КПРФ) — 24,63%Юлия Толмачева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 10,80%Андрей Андрейченко (ЛДПР) — 9,27%Алексей Козицкий («Справедливая Россия») — 4,83%
Хабаровский край31,85%33,89%Вячеслав Шпорт («Единая Россия») — 63,92%Сергей Фургал (ЛДПР) — 35,81%действ. губернаторВячеслав Шпорт («Единая Россия») — 35,62%Анастасия Саламаха (КПРФ) — 15,99%Игорь Глухов («Справедливая Россия») — 5,52%,Андрей Петров («Партия зелёных») — 3,83%
Амурская область31,8%33,53%Александр Козлов («Единая Россия») — 50,64%врио губернатора Василий Орлов («Единая Россия») — 55,8%Татьяна Ракутина (КПРФ) — 26,44%;Сергей Левицкий («Справедливая Россия») — 7,89%Наталья Глазкова («За женщин России») — 5,86%
Владимирская область32,96%28,52% (2013)Светлана Орлова («Единая Россия») — 74,73%действ. губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») — 36,42%Владимир Сипягин (ЛДПР) — 31,19%Сергей Бирюков («Справедливая Россия») — 17,48%Сергей Глумов («Патриоты России») — 6,81%
Воронежская область44,83%56,21% (2014 год)Алексей Гордеев («Единая Россия») — 88,75%врио губернатора Александр Гусев («Единая Россия») — 72,5%Николай Воронин (КПРФ) — 13,63%Олег Бурцев (ЛДПР) — 6,25%Виталий Климов («Справедливая Россия») — 2,2%Игорь Перевезенцев «Партия роста» 2,22%Аркадий Минаков («Родина») — 1,58%
Ивановская область32,9%36,6% (2014)Павел Коньков («Единая Россия») — 80,32%врио губернатора Станислав Воскресенский («Единая Россия») — 65,72%Сергей Нациевский (КПРФ) — 11,91%Дмитрий Шелякин (ЛДПР) — 9,45%Павел Попов («Справедливая Россия») — 5,27%Александр Орехов (Коммунистическая партия «Коммунисты России») — 5,16%
Кемеровская область66,36%83,51% (2015 год)Аман Тулеев («Единая Россия») — 96,69%врио губернатора Сергей Цивилёв (Единая Россия») — 81,29%Игорь Украинцев (ЛДПР) — 4,99%Владимир Карпов (КПРФ) — 4,95%Татьяна Протас («Справедливая Россия») — 3,36%Юрий Скворцов («Патриоты России») — 2,3%Елена Латышенко («Партия роста») — 1,38%
Магаданская область38,78%32,28%Владимир Печеный («Единая Россия») — 73,11%врио губернатора Сергей Носов («Единая Россия») — 81,59%Валентина Дорошевич (КПРФ) — 10,24%Роман Исаев (ЛДПР) — 4,66%Александр Мартынюк («Гражданская платформа») — 1,61%
Московская область38,59%38,58% (2013)Андрей Воробьев («Единая Россия») — 78,94%действ. губернатор Андрей Воробьёв («Единая Россия») — 62,52%Константин Черемисов (КПРФ) — 12,99%Лилия Белова («Партия зелёных») — 7,51%Кирилл Жигарев (ЛДПР) — 5,77%Игорь Чистюхин («Справедливая Россия») — 4,63%Борис Надеждин («Партия роста») — 4,36%
Нижегородская область40,52%54,49%Валерий Шанцев («Единая Россия») — 86,93%врио губернатора Глеб Никитин («Единая Россия») — 67,75%Владислав Егоров (КПРФ) — 16,63%Александр Курдюмов (ЛДПР) — 6,5%Галина Клочкова («Справедливая Россия») — 4,35%Александр Быков (Партия пенсионеров) — 3,26%-
Новосибирская область29,52%30,73% (2014 год)Владимир Городецкий («Единая Россия») — 64,97%врио губернатора Андрей Травников («Единая Россия») — 64,52%Дмитрий Савельев (ЛДПР) — 17,35%Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») — 11,73%Георгий Михайлов («Народный альянс») — 3,39%
Омская область44%33,83% (2015 год)Виктор Назаров («Единая Россия») — 59,99%врио губернатора Александр Бурков (Самовыдвижение) — 82,56%Алексей Ложкин (ЛДПР) — 8,50%Анатолий Соловьёв (самовыдвиженец) — 3,85%Антон Дрязгов («Партия роста») — 2,35%
Орловская область54%62,65% (2014)Вадим Потомский (КПРФ) 89,17%врио губернатора Андрей Клычков (КПРФ) — 83,55%Руслан Перелыгин («Справедливая Россия») — 4,84%Евгений Алёхин («Родина») — 3,99%Андрей Куцын (ЛДПР) — 2,91%Елена Крачнакова («Патриоты России») — 2,78%
Псковская область36,89%37,90% (2014)Андрей Турчак («Единая Россия») — 78,36%врио губернатора Михаил Ведерников («Единая Россия») — 70,68%Аркадий Мурылев (КПРФ) — 13,83%Антон Минаков (ЛДПР) — 5,39%Сергей Кулаков (Партия пенсионеров) — 3,95%Игорь Романов («Партия роста») — 2,71%
Самарская область48,05%61,4%(2014)Николай Меркушкин «Единая Россия» — 91,38%врио губернатора Дмитрий Азаров «Единая Россия» — 72,63%Алексей Лескин (КПРФ) — 9,99%Алексей Степанов (ЛДПР) — 5,73%Виталий Кирсанов («Коммунисты России») — 4,03%Михаил Маряхин («Справедливая Россия») — 2,62%Галина Баранова (Партия пенсионеров) — 2,56%
Тюменская область49,10%58,26% (2014)Владимир Якушев («Единая Россия») — 86,56%врио губернатора Александр Моор («Единая Россия») — 65,86%Артём Зайцев (ЛДПР) — 12,99%Иван Левченко (КПРФ) — 12,83%Владимир Пискайкин («Справедливая Россия») — 5,77%
Москва30,36%32,03% (2013)Сергей Собянин (самовыдвиженец) — 51,37%действ. мэр Сергей Собянин (самовыдвиженец) — 70,17%Вадим Кумин (КПРФ) — 11,38%Илья Свиридов («Справедливая Россия») — 7,01%Михаил Дегтярев (ЛДПР) — 6,72%Михаил Балакин («Союз горожан») — 1,87%
Чукотский автономный округ64,44%60,19%Роман Копин («Единая Россия») — 79,84%действ. губернатор Роман Копин («Единая Россия») — 57,83%Юлия Бутакова (ЛДПР) — 18,46%Владимир Гальцов (КПРФ) — 12,24%Елена Половодова («Справедливая Россия») — 7,19%

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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