Новая реальность: о втором туре губернаторских выборов

Владивосток, , 08:36 — REGNUM Второй тур выборов по итогам голосования за кандидатов единороссов в Приморье (Андрей Тарасенко), Хабаровском крае (Вячеслав Шпорт) и Хакасии (Виктор Зимин) говорит о том, что общество перестаёт верить обещаниям. Так считает один из кандидатов в губернаторы Алтайского края, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владимир Семёнов (ЛДПР).

По его наблюдениям, после Единого дня голосования, состоявшегося 9 сентября 2018 года, страна проснулась в новой реальности.

«Мы видим, что «Единая Россия» — больше не доминирующая партия: в регионах она проигрывает и проигрывает с треском. Это первое. Второе: после выборов, где губернатором Алтайского края стал народный артист Михаил Евдокимов, слово «второй тур» было под запретом и власть делала всё, чтобы второго тура не состоялось — вплоть до фальсификации.

Сейчас мы видим в Приморье — второй тур, Хабаровск — второй тур, Хакасия — второй тур. И во всех этих субъектах, скорее всего, победят оппозиционные кандидаты. В Алтайском крае, если бы оппозиционные силы доработали, произошло бы точно так же. Это говорит о том, что общество перестаёт верить тем обещаниям, которые они слышат 20 с лишним лет, и показывает насколько действительно жизнь в стране стала «лучше», — подчеркнул кандидат в губернаторы Алтайского края Владимир Семёнов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, итоговая явка на выборах в Приморье составила 30,24%, и второй тур выборов пройдёт там не позднее 30 сентября, поскольку врио губернатора, кандидат-единоросс Андрей Тарасенко не набрал необходимых для победы 50% голосов. Аналогичная ситуация складывается в Хабаровском крае, где действующий глава региона Вячеслав Шпорт уступил представителю ЛДПР Сергею Фургалу, но последний также не смог преодолеть барьер в 50%.

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Также на второй тур выходит Хакасия, где после обработки около 160 тыс. бюллетеней действующий глава-единоросс Виктор Зимин получил только 32% голосов избирателей, а его главный соперник — коммунист Валентин Коновалов набрал свыше 44,8%.

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Напомним, губернатором Алтайского края Михаил Евдокимов стал в 2004 году, победив во втором туре действовавшего тогда главу и теперь уже бывшего посла России в Белоруссии Александра Сурикова.