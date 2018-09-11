Новосибирск, 11 сентября, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Новосибирские власти вновь хотят ввести режим ЧС в сельском хозяйстве из-за непогоды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ван Гог. Урожай в Провансе

Напомним, 7 июня в Новосибирской области был введён режим ЧС: из-за холода и переувлажнения почвы многие сельхозпредприятия региона не смогли вовремя приступить к посевной кампании. Через месяц он был отменён.

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Введение режима чрезвычайной ситуации сейчас связано с тем, что на сегодняшний день убрано всего 8,3% посевных площадей зерновых и бобовых культур (в прошлом году — в пять раз выше). Некоторые районы ещё даже не приступали к уборке урожая — это Татарский, Чановский, Венгеровский.

Врио губернатор области Андрей Травников поручил проработать меры дополнительной поддержки аграриев.

«Самое главное — определить подход. Моё мнение — поддержка должна быть адресной, соответственно, вы должны обладать информацией о ситуации в каждом хозяйстве», — цитируют «Вести Новосибирска» Травникова.

В ближайшее время региональное правительство обсудит обоснованность введения режима ЧС с депутатами Законодательного собрания и федеральным министерством сельского хозяйства.

Прогноз синоптиков неутешителен. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 11 сентября в Новосибирской области ожидается ухудшение погоды: дождь, порывистый ветер, похолодание. 12 и 13 сентября на большей части территории региона при прояснении — заморозки от ноля до — 5 °C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период ЧС в Новосибирской области были достигнуты договоренности с федеральным центром о неприменении штрафных санкций за недостижение отдельных целевых показателей в растениеводстве.

Также области из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 165 млн рублей на приобретение топлива аграриям, ещё 46,5 млн рублей — из регионального бюджета. На заготовку кормов, уход за посевами, подъём паров и другие работы из областного и федерального бюджетов — ещё 3,9 млрд рублей.

В конце августа сообщалось, что в регионе 135 сельхозпроизводителей из 24 районов приступили к уборочной кампании. Региональные власти надеялись, что по итогам уборочной область полностью закроет внутренние потребности в зерне.