Москва, 11 сентября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. В регионы Российской Федерации почти на 100% поставлена вакцина от гриппа для детей. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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«Все 100% детской вакцины сегодня поставлены (в регионы РФ)», — отметила Попова.

По ее словам, в регионы страны также были поставлены 50% всей вакцины для взрослых.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России в предстоящем эпидемиологическом сезоне могут распространиться два новых типа гриппа.

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