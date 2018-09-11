Вакцина от гриппа для детей поступила в регионы России
Москва, 11 сентября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. В регионы Российской Федерации почти на 100% поставлена вакцина от гриппа для детей. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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Вакцина
«Все 100% детской вакцины сегодня поставлены (в регионы РФ)», — отметила Попова.
По ее словам, в регионы страны также были поставлены 50% всей вакцины для взрослых.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России в предстоящем эпидемиологическом сезоне могут распространиться два новых типа гриппа.
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