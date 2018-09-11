Якутск, 11 сентября, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала результат выборов мэра Якутска подтверждением того, что прошедшее в России 9 сентября голосование было конкурентным, а итоги борьбы между кандидатами — непредсказуемыми. Победу директора ПКК «Аэроторгсервис» Сарданы Авксентьевой (партия «Возрождение России», 40,46%) над спикером гордумы Якутска Александром Саввиновым («Единая Россия», 30,96%) она назвала сюрпризом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

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«Несмотря на весь скепсис, мы реально увидели конкурентную и довольно непредсказуемую борьбу. Как итог — результаты, которые мы видим. И для экспертов они оказались в определенной степени сюрпризом. Например, в Якутске победителем на выборах мэра города стала кандидат от партии «Возрождение России» Сардана Авксентьева. Сюрприз? Сюрприз», — заявила Элла Памфилова 10 сентября.

Глава ЦИК РФ уверена, что итоги выборов в регионах РФ определили реальные избиратели.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Виталий Обедин, комментируя итоги выборов в Якутске, заявил, что город впервые отказался от практики наследования власти и сделал свободный выбор, а также отбился от рук политической номенклатуры.

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