Москва, 11 сентября, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Крупнейшие за последние 37 лет военные маневры «Восток-2018» начались на Дальнем Востоке. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские ракеты

В учениях, руководить которыми будет министр обороны Сергей Шойгу, задействуют около 300 тыс. военнослужащих, свыше тысячи летательных аппаратов, до 36 тыс. бронемашин, а также корабли и суда обеспечения. Китайские и монгольские подразделения присоединятся к российским военным на одном из этапов маневров.

Маневры пройдут с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе учений военные отработают вопросы применения межвидовых войсковых группировок для обеспечения безопасности России.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАТО стратегические учения «Восток-2018» сочли подготовкой России к «масштабным военным конфликтам». В российском МИД точку зрения альянса назвали очередной попыткой найти «российскую угрозу» там, где ее нет.

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