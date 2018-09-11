Москва, 11 сентября, 2018, 07:21 — ИА Регнум. В Российской Федерации могут законодательно запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать жителям страны займы, если на их погашение траты граждан будут превышать 50% от совокупного дохода семьи. Разработку ограничивающего долговую нагрузку на граждан страны законопроекта комитет Госдумы планирует завершить уже осенью 2018 г. Об этом сообщил «Известиям» председатель комитета Анатолий Аксаков.

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По его словам, цель принятия новых поправок, которые коснутся законов «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях», защита жителей страны.

При этом председатель комитета добавил, что выбор ограничения в 50% обусловлен мировой практикой.

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