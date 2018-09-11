Петропавловск-Камчатский, 11 сентября, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Бывший главный санитарный врач России, действующий депутат Государственной думы Геннадий Онищенко очень резко высказался по поводу гниющих лососевых свалок на Камчатке. По словам парламентария, гниющая рыба несёт серьёзную угрозу жизни и здоровью жителей. Между тем Роспотребнадзор полуострова который год убеждает население, что свалки в окрестностях населённых пунктов, от которых задыхаются люди, удобряют и улучшают почву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лосось

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«У нас и неурожай беда, и еще большая беда — когда рыбы слишком много. То, что рыба валяется по обочинам, конечно, варварство. Это говорит о том, что у предприятий по рыбопереработке недостаточно производственных мощностей. Если бы такие мощности имелись, то рыбу можно было бы законсервировать для отложенной реализации», — привела слова Геннадия Онищенко Парламентская газета.

Бывший главный санитарный врач России испытывает большую тревогу за здоровье жителей Камчатки в связи с огромными свалками гниющей рыбы вблизи населённых пунктов.

«Размножаются насекомые и грызуны. А это может привести к активизации природно-очаговых заболеваний. Само разложение белка — тоже проблема, ведь запах гниющей рыбы — это серьёзный дискомфорт для местных жителей. За такие фокусы надо привлекать к ответу в рамках действующего законодательства, все же понимают, куда ведёт след», — добавил Геннадий Онищенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина — 2018 для Камчатки оказалась самой богатой за последние 110 лет. Рыбаки уже выловили 476 тыс. тонн лосося и рыбалка продолжается.

Проблема в том, что рыбу некуда девать. Флот и береговые перерабатывающие мощности Камчатки не справляются с колоссальным подходом рыбы. Лососем усыпаны все местные дороги, леса, поля. По мнению местных жителей, рыбу тоннами выбрасывают рыбопромышленники для того, чтобы не «уронить» цены. Нерадивые бизнесмены вываливают тонны отходов от переработки лосося в окрестностях населённых пунктов. Люди задыхаются, жалуются в Роспотребнадзор. Но чиновники этого ведомства утверждают, что вываленные тонны гниющей требухи улучшают почву. Между тем в районе одного из населённых пунктов гниющие отходы выжгли в поле черную проплешину такого размера, что её видно из космоса.

Несмотря на колоссальное количество рыбы, которую некому и нечем перерабатывать, ни Росрыболовство, ни комиссия по вылову анадромных видов рыб, возглавляемая губернатором Владимиром Илюхиным, не пошли на встречу просьбам людей о разрешении, ввиду уникальности ситуации, свободного вылова лосося. Лосось валяется на земле, на берегах и гниёт. За его вылов на людей возбуждают уголовные дела. Пользы от этого никому и никакой, логики в действиях чиновников и того меньше, социальное напряжение на Камчатке растёт с каждым днём, но власти ситуацию игнорируют.