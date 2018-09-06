Изнанка камчатской путины: полуостров задыхается от смрада рыбных отходов

Петропавловск-Камчатский, , 10:39 — REGNUM У богатейшей камчатской путины очень неприглядная изнанка. Нерадивые рыбопромышленники вываливают тонны отходов рыбопереработки прямо в окрестностях населенных пунктов. Жители полуострова задыхаются от чудовищной вони, а к свалкам рыбных отходов сходятся голодные медведи. Власти бездействуют, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По существующим российским законам, все отходы рыбоперерабатывающего производства рыбопромышленники обязаны утилизировать. А еще из них можно делать, и именно так и поступают во многих странах, пищевые добавки для животных, корма. Всё это, конечно, требует технологий, оборудования, труда. Но зато производство получается безотходное, а, следовательно, высокоприбыльное.

На Камчатке, увы, все складывается иначе. Рыбопереработчики полуострова никакими технологиями не заморачиваются и считают, что тонны рыбных отходов можно просто выбрасывать в окрестностях населенных пунктов. На что уж Петропавловск-Камчатский далек от производств, но и его в это жаркое лето накрыло смрадом.

Уже который год из села Чапаевка летит мольба о помощи:

«Спасите нас от рыбной требухи, которая окружает наш поселок! Разные ведомства проводили проверки, установлено, кто занимается сбросом «подпрессового бульона» на местных полях. Но оказалось, что это … «разрешенная научно-исследовательская деятельность, улучшение агрохимического состояния почвы, и надо же, оказывается, биометрическая активность почвы возрастала, были получены более высокие урожаи», — цитирует отрывок из обращения жителей Чапаевки газета «Рыбак Камчатки».

После очередного вопля о помощи из задыхающейся от невыносимой вони Чапаевки журналисты выехали на место «улучшения состояния почвы». И очень пожалели, что не захватили с собой противогазы.

«Мы решили проверить, какие такие «урожаи» колосятся на чапаевских «лугах». Выехали, спустя примерно полчаса уловили ароматы «улучшения почвы», остановились. Встретившиеся нам местные жители сообщили, что тонны рыбных отходов сбрасывают сюда несколько лет — грузовики с отходами идут сплошным потоком, без остановки. Перерывы случаются лишь после очередных жалоб и проверок. Тошнотворная атмосфера становится то сильнее, то слабее, но не исчезает никогда», — написал автор материала Кирилл Маренин.

Местные жители показали целое поле, превращенное бессовестными бизнесменами в помойку с гниющими рыбными отходами. На дворе лето, жара. Помимо чудовищного запаха, это место привлекает толпы медведей. А этих зверей в окрестностях и без того хватает. Звери облюбовали близлежащую лесополосу, где уже протоптаны настоящие «медвежьи бульвары». Ближе к сумеркам звери выползают из лесополосы, чтобы есть отходы в поле, превращенном в помойку.

«Чем ближе мы подходили, тем невыносимее становился смрад. Зловонная жижа проела на зеленом поле черную проплешину такого размера, что её видно даже со спутника. Это открытие мы сделали, когда пытались установить координаты данного участка с помощью мобильного картографического приложения», — рассказал Кирилл Маренин.

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Вокруг смрадного поля — множество медвежьих следов и экскрементов. Сюда теперь даже туристы приезжают, чтобы пофотографировать «мишек». Только вот местным жителям такое соседство радости не приносит. Они, в отличие от туристов, понимают, чем это чревато. Рыбные отходы создают у медведя обманчивое чувство насыщения, но насытить не могут. Вскоре после такой еды медведь начинает искать что-то посущественней. Это может быть домашний скот, а может оказаться и человек. Особенно опасно медвежье нашествие для горожан, отправляющихся в лес за грибами и ягодами, а также для дачников.

В нескольких километрах — еще одна свалка. Судя по накатанной дороге, и сюда отходы вывозят грузовиками.

«Очень живописный уголок, но, увы, не открыть здесь ни ферму, ни туристический кемпинг — вся земля выжжена кучами гниющих рыбных голов и кишок. Я человек не жестокий. Но очень хочется макнуть в эту гниющую кашу того, кто скажет, что так выглядит «улучшение агрохимического состояния почвы», — написал Кирилл Маренин.

О том, сколько таких свалок разбросано по лесам и полям на всей территории красивейшего полуострова, даже думать не хочется — их десятки, а может и сотни.

Со страниц газеты «Рыбак Камчатки» журналисты обратились к тем, кто никак не хочет услышать тысячи жалоб населения, кричащего о том, что больше не может жить на зловонной помойке.

«Ребята, вы нехорошие люди. Ради своих барышей вы рискуете здоровьем и жизнью своих земляков, уродуете нашу природу, лишаете нас права на благоприятную среду обитания. Но не забывайте, что, помимо земных инстанций, есть ещё и высший суд. Там индульгенцию не купишь. Хочется верить, что в аду для вас уже приготовили чан с отборной тухлятиной», — написали камчатские журналисты.

Дальневосточная редакция ИА REGNUM присоединяется к этим словам и пожеланиям. Однако, в отличие от отчаявшихся камчатских коллег, мы все-таки попробуем привлечь самое пристальное внимание «земных инстанций» к вопиющему бардаку и совершеннейшему бездействию камчатских властей. Камчатка — уникальный уголок планеты, принадлежащий всем жителям России и, если уж совсем серьезно, — всему человечеству. Таких мест на земле просто больше нет. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы зарвавшиеся дельцы и обслуживающие их интересы чиновники превратили этот удивительный уголок в гигантскую гнилую помойку.

На предстоящем IV ВЭФ власти Камчатки будут рассказывать о туристических перспективах уникального полуострова. В ходе своего визита на Камчатку российский премьер Дмитрий Медведев тоже говорил о туристических перспективах, которые надо развивать.

Интересно, а чиновникам не стыдно возить туристов «любоваться» гниющими рыбными помойками? Или они также входят в список «достопримечательностей»?

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Как сообщало ИА REGNUM, помимо гниющих свалок рыбных отходов, на Камчатке в ходе богатейшей путины гниют в лесах, на дорогах и в полях тонны лосося и красной икры. Силовики готовы хватать всех, кто пытается поймать несколько хвостов даже для еды, а на то, что ценный федеральный ресурс гниёт по всему полуострову, властям наплевать. Просьбы простых людей разрешить, ввиду уникальности ситуации, свободный вылов лосося властями Камчатки и Росрыболовством были полностью проигнорированы. С колоссальным уловом не справляется ни флот, ни береговая переработка. По мнению местных жителей, рыбные промышленники нарочно выбрасывают тонны лосося, чтобы не сбить цены в магазинах и не потерять прибыль. Никто даже не собирается считать, какой ущерб нанесен государству при таком отношении к ценнейшему камчатскому лососю.