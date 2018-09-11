Владивосток, 11 сентября, 2018, 03:34 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Приморья назначила второй тур на выборах губернатора края на 16 сентября. Ровно через неделю после единого дня голосования 9 сентября, когда избиратели региона не поддержали абсолютным большинством голосов ни одного из кандидатов, жителям Приморья предстоит ещё раз проголосовать. На этот раз выбирать придется всего из двух кандидатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В единый день голосования 9 сентября в выборах губернатора Приморского края приняли участие 5 кандидатов. Набрать необходимые 50% не сумел никто. Во втором туре встретятся врио главы региона, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Оба кандидата дали своё согласие на участие во втором туре голосования на выборах губернатора Приморского края.

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На подготовку ко второму туру у кандидатов и у избирательной комиссии осталось меньше недели.

Отметим, что на выборах губернатора Приморья в 2014 году кандидат от «Единой России» Владимир Миклушевский смог одержать победу в ходе первого тура.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования явка избирателей на выборах губернатора Приморского края составила 30,24%. В 2014 году приморцы активнее выбирали губернатора — 39,65%.

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По результатам голосования 9 сентября не смогли выбрать губернатора и в соседнем Хабаровском крае. Там также состоится второй тур. Однако в Хабаровском крае действующий губернатор Вячеслав Шпорт проиграл в ходе первого тура выборов, набрав 35,62% голосов избирателей. Его соперник, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал заручился поддержкой 35,81%. На выборах в 2013 году за Шпорта проголосовали 63,92% избирателей.