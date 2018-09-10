Брюссель, 10 сентября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Брюссель планирует провести внеочередной саммит стран Евросоюза по Brexit, 10 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Журналисты агентства сообщают, что дипломаты и чиновники ЕС готовятся проводить ключевой саммит по выходу Великобритании из Евросоюза в середине ноября, и некоторые даже называют конкретную дату — 13 ноября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 сентября представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что соглашения с Великобританией стоит ожидать через «шесть — восемь недель».

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