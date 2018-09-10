Брюссель, 10 сентября, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Представитель Евросоюза на переговорах по выходу Великобритании из блока Мишель Барнье назвал «реалистичные» сроки соглашения по Brexit, 10 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Согласно заявлению Барнье, долгожданного соглашения с Лондоном можно будет добиться за 6−8 недель, к концу октября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Барнье выражал надежду на достижение соглашения до заседания Совета ЕС 18−19 октября.

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