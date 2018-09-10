Москва, 10 сентября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Сегодня, 10 сентября, динамику нефтяных фьючерсов определяют новости из Ливии. Утром стало известно, что трое неизвестных в масках совершили нападение на здание штаб-квартиры ливийской Национальной нефтяной корпорации, расположенной в Триполи. Очевидцы сообщали о взрывах в здании. Эта информация позволила фьючерсам продолжить пятничное движение вверх и вернуться к уровню $78, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Однако преодолеть это сопротивление пока не удалось. 7 сентября данные компании Бейкер Хьюз оказали рынку нефти неожиданную поддержку, количество активных буровых в США снизилось на две штуки до 860. В результате фьючерс Brent подскочил до $77», — отметил эксперт.

Конечно, главную поддержку нефти оказывает иранский фактор. Потенциальные американские санкции в отношении иранской нефти уже заставили несколько ключевых покупателей приостановить закупки. С июня не идут поставки в Южную Корею и Францию. В целом, по данным агентства «Блумберг», в августе Иран экспортировал чуть более 2 млн барр. нефти в сутки, что является минимальным показателем за последние два года и на 28% ниже, чем весной 2018 года.

«С другой стороны, снижение поставок со стороны Ирана пытаются компенсировать Ливия и Саудовская Аравия. Именно активный рост добычи в Ливии позволил ОПЕК в целом показать рост добычи по итогам августа. Однако пока Саудовская Аравия не увеличит добычу нефти на 400−500 тыс. баррелей и не доведет ее до уровня 11 млн баррелей в сутки, ожидать существенного снижения цен на нефть, видимо, не стоит. Сейчас растет волатильность, что может говорить о том, что растущий тренд на рынке нефти может вскоре закончиться», — полагает Богданов.

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