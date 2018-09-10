Владивосток, 10 сентября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. В Российской Федерации достойно и без серьезных нарушений прошла избирательная кампания. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе заседания президиума Государственного совета во Владивостоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Избирательная кампания прошла у нас достойно…, — сказал Путин. — Никаких серьезных нарушений до сих пор не зафиксировано».

Президент РФ также обратил внимание на то, что в стране зафиксирована «достаточно высокая» явка избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в 80 регионах РФ в Единый день голосования проходило более 4,7 тыс. выборов разного уровня.

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