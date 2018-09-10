Три партии проходят в парламент Калмыкии

Элиста, , 10:09 — REGNUM Лишь три партии из восьми, зарегистрировавших списки на выборы 9 сентября, получат места в Народном Хурале Республики Калмыкия, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на последние данные избирательной комиссии региона.

«Единая Россия» набрала на выборах в парламент Калмыкии 68,58% голосов, КПРФ получила 13,21%, «Справедливая Россия» — 8,43% голосов.

Остальные партии, выдвинувшие свои списки на выборы, не сумели преодолеть пятипроцентный барьер: «Гражданская платформа» набрала 0,86%, «Патриоты России» — 2,03%, «Родина» — 0,51%, Российская экологическая партия «Зелёные» — 0,76%, ЛДПР — 3,43%. Явка в регионе составила 54,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по итогам выборов будет распределено 27 мандатов. Выборы проходили по пропорциональной системе.

По итогам предыдущего созыва парламента в 2013 году места в Народном Хурале получили представители четырех партий: «ЕР», КПРФ, «Гражданской платформы», «Патриотов России». Явка тогда была чуть ниже — 48,2%.

9 сентября, в единый день голосования, в России проходит более 4,7 тыс. выборов различного уровня, в 80 регионах. В списки избирателей включены около 65 млн человек.

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