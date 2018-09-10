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КПРФ: выборы показали, что протест стал повсеместно-региональным

Политика

Итоги единого дня голосования

Москва, 10 сентября 2018, 12:13 — REGNUM  Поддержка президентом РФ Владимиром Путиным пенсионной реформы негативно отразилась на электорате «Единой России», отметил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

«Его поддержка пенсионной аферы, судя по всему, привела к сильнейшему, причем во многом бессознательному введению в состояние апатии электората «Единой России» и, что гораздо важнее, нарушению базовых социально-психологических опор «стабильности», — отметил эксперт в соцсети.

Среди причин неудачи партии власти коммунист назвал и экономическую ситуацию.

«В условиях сокращения «кормовой базы» для федеральных олигархических кланов, когда они пошли в регионы, выросло сопротивлении региональных элит. Это тоже сказалось на падении уровня поддержки «Единой России», — указал Обухов.

По его мнению, относительный проигрыш «Единой России» соответствует масштабу бедствия 2011 года, когда партии с трудом удалось получить большинство в Госдуме.

«Но сегодня протест не только столичный, а повсеместно-региональный. В этом отличие провала «ЕР» в 2011 и 2018 гг.», — констатировал Обухов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в единый день голосования прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ и около 5 тыс. выборов в органы местного самоуправления.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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