Москва, 10 сентября, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Российские ученые по итогам 2017 года зафиксировали рекордное потепление в арктической зоне России — среднегодовая температура была выше нормы на 3,23°C. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минприроды.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Согласно проекту доклада ведомства, потепление в XXI веке, которое является рекордным, может привести к серьезным последствиям.

Так, таяние вечной мерзлоты повлечет за собой изменение скорости ветра и подтопление регионов у побережья океана.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что в связи с «климатическими изменениями» Российская Федерация может получить свой «Суэцкий канал» из Северного морского пути.

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