Москва, 10 сентября, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Российские боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28НМ смогут управлять беспилотными летательными аппаратами, в настоящее время разрабатывается соответствующая концепция, заявил Интерфаксу генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Rulexip Ка-52

По его словам, основные миссии беспилотников — наблюдение, разведка, выдача целеуказаний и много другое. Исходя из этого, специалисты намерены дополнить или изменить функционал бортовых комплексов радиоэлектроники вертолета и управления вооружением.

Напомним, боевой вертолёт Ми-28НМ, также называемый «Ночной охотник», прошел модернизацию с учетом разработки учебной модели Ми-28УБ. Кабина, в которой располагается экипаж, покрыта броней, обеспечивающей защиту людей от снарядов до 20 мм и бронебойных пуль, также в кабине расположен второй комплекс управления вертолетом.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» — модификация ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». Предназначен для обнаружения, распознавания и уничтожения подвижных и неподвижных наземных, подводных и надводных целей, бронетехники, живой силы, полевых укреплений, вертолетов и низколетящих самолетов противника.

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