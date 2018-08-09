Вертолет Ка-52 станет более эффективным, но что с его вооружением?

Москва, , 13:20 — REGNUM

Модернизация вертолета Ка-52, включающая в себя создание новой оптико-электронной станции, позволит сделать вертолет более эффективным — в особенности, в ночных условиях. Однако, это не все, что можно сделать с этим вертолетом, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок сообщало, что в России решили модернизировать разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Планируется улучшить эффективность противотанкового управляемого вооружения при помощи модернизации гиростабилизированной оптико-электронной системы (ГОЭС-451), что повысит дальность обнаружения и распознавания целей.

Есть достаточно серьезная проблема с его вооружением: в России до сих пор отсутствует серийная противотанковая управляемая ракета третьего поколения, которая работает по системе «выстрелил и забыл».

Поэтому до сих пор использующиеся ракеты комплекса «Вихрь-М» предполагают, что оператор вооружений вертолета должен держать цель в рамке вручную до того, как ракета долетит до цели. А ракеты «Гермес», которые находятся в разработке — по ним очень мало новостей.

Они должны были быть разработаны давным-давно, но, к сожалению, мы не видим никакого прогресса по этой теме. И разработка именно этого вооружения позволила бы сделать Ка-52 и Ми-28 совершенно иными в плане боевых возможностей вертолетами.

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