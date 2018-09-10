Москва, 10 сентября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Действующий градоначальник Москвы Сергей Собянин на выборах мэра столицы России после обработки 91,96% бюллетеней набирает 69,72% голосов. Об этом свидетельствуют данные Мосгоризбиркома.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Отмечается, что явка избирателей на выборах мэра Москвы, по последним данным, составила порядка 30,5%. Следом за Собяниным по количеству набранных голосов идет Вадим Кумин (КПРФ). За него отдали голоса 11,54% избирателей. Тройку лидеров замыкает руководитель администрации муниципального округа Таганский Илья Свиридов (7,16%), следом идет кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев (6,81%) и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин (1,89%).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы официально поздравил президент России Владимир Путин.

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