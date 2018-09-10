Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

Москва, , 03:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы, сообщили 10 сентября в пресс-службе Кремля.

Согласно данным Мосгоризбиркома по итогам обработки более 60% бюллетеней, Сергей Собянин набирает на выборах 69,50% голосов избирателей.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 11,62% голосов, на третьем месте — Илья Свиридов от «Справедливой России» с 7,28%. Михаил Дегтярёв от ЛДПР набирает 6,83% голосов, Михаил Балакин от «Союза горожан» — 1,89%.

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Напомним, ранее Сергей Собянин уже заявил о своей победе на выборах мэра, пообещав в следующие пять лет работы на посту «сделать огромный шаг вперёд».

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