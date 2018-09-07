Москва, 7 сентября, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В ходе торговой сессии 7 сентября нефть умеренно дешевела. Сегодня баррель Brent терял 0,15% и торговался на отметке $76,40. Нефть неуклонно снижается с 4 сентября, от максимумов на уровне 79,4% баррель упал уже на 3,8%. заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Во многом снижение нефти обусловлено давно назревавшей коррекцией. Как это нередко происходит после заметного роста, в какой-то момент инвесторы начинают массово фиксировать прибыль, и бычий тренд сменяется медвежьим. Дополнительно падение могло подстегиваться еженедельными данными от минэнерго США, показавшими рост запасов сырой нефти в Кушинге. Есть и еще один фактор, говорящий против нефти, причем влияние его может ощущаться довольно долго. Речь идет о торговых войнах между США и КНР, которые могут спровоцировать замедление глобального экономического роста», — пояснила эксперт.

С другой стороны, есть и обстоятельства, говорящие в пользу нефти. Например, предстоящие санкции США против Ирана и сезон ураганов в Атлантическом океане, который нередко провоцирует сокращение добычи нефти в том регионе.

«С учетом всех факторов нефть может продолжить падать либо развернуться в сторону роста примерно с одинаковой вероятностью. В ближайшее время в фокусе внимания инвесторов может быть еженедельный отчет Baker Hughes о количестве действующих буровых установок в США, который выйдет 7 сентября вечером. Возможный диапазон колебаний котировок нефти 10 сентября — $75,50−77,50», — считает Кулакова.

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