Москва, 7 сентября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что российский лидер внес поправки к проекту ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» в целях установления дополнительных соцгарантий тем гражданам страны, в отношении которых предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста.

Сообщается, что глава российского государства своим распоряжением назначил зампреда правительства РФ Татьяну Голикову официальным представителем президента при рассмотрении парламентом указанных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Владимир Путин обратился к гражданам страны по вопросам, связанным с пенсионной реформой. В своем обращении российский лидер развернуто объяснил свое отношение к предлагаемым правительством РФ изменениям в пенсионном законодательстве, а также внес в эти изменения некоторые коррективы.

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