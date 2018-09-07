Вашингтон, 7 сентября, 2018, 11:58 — ИА Регнум. В случае атаки российскими ВКС и правительственной армией Сирии территорий САР, подконтрольных американским военным, контингент США готов противостоять нападению, передает телеканал CNN.

Mil.ru Война в Сирии

Отмечается, что дважды за минувшую неделю Вашингтон получал предупреждения от Москвы относительно того, что ВКС РФ и сирийская армия готовы к нанесению ударов по тем районам страны, где находятся американские солдаты — в связи с нахождением в данных районах террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госдепе США заявили, что у администрации Соединенных Штатов имеется «множество доказательств» подготовки сирийской правительственной армии к химической атаке в северо-западной провинции Сирии — Идлибе.

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