Россия собиралась ударить по району Сирии, где были солдаты армии США — CNN

Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Военное командование США дважды за минувшую неделю получало предупреждения от российской стороны, что ВКС РФ и правительственная армия Сирии готовы к нанесению ударов по тем районам САР, где находятся американские военные, передает телеканал CNN.

По данным источников телеканала, Москва аргументировала необходимость военной операции тем, что на указанных территориях находятся боевики террористических организаций. Сообщается, что в ответ американская сторона предупредила российских военных о недопустимости угрожать военному присутствию США в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что у администрации Соединенных Штатов имеется «множество верных доказательств» подготовки режима Башара Асада к химической атаке в северо-западной провинции Сирии — Идлибе.

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