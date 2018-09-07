Москва, 7 сентября, 2018, 11:44 — ИА Регнум. В столице России началось строительство тоннеля, который соединит станцию «Проспект Вернадского» и станцию метро «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Строящийся тоннель метро

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, тоннелепроходческий щит, начавший строительство тоннеля, по традиции метростроевцев назвали женским именем — «Галина», о его корпус разбили бутылку шампанского.

«Тоннель длиной 1461 метр пройдет под парком 50-летия Октября и улицы Удальцова. Завершить строительство планируется до конца февраля 2019 года», — сказал Газизуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что с начала 2018 года в Москве было построено восемь станций метро, к концу года планируется открыть еще шестнадцать.

Читайте также: В Москве к концу года планируют открыть 24 новых станции метрополитена