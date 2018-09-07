Москва, 7 сентября, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Указом Владимира Путина от 7 сентября 2018 года полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе назначен бывший глава Роскосмоса, замминистра науки и высшего образования РФ Игорь Комаров, передаёт ИА REGNUM.

Kremlin.ru Игорь Комаров

Игорь Комаров является уроженцем Энгельса (Саратовской области). С марта 2014 года был главой Объединённой ракетно-космической корпорации, а с 21 января 2015 года по 24 мая 2018 года являлся гендиректором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». В середине июля 2018 года назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ.

Новый полпред президента РФ в ПФО также в период с 2002 по январь 2008 года был заместителем генерального директора ГМК «Норильский никель», в конце августа 2009 года советом директоров ОАО «АвтоВАЗ» он был выбран президентом предприятия. Этот пост Игорь Комаров занимал до октября 2013 года.

Напомним, предыдущий глава полпредства Михаил Бабич в августе 2018 года президентом РФ был назначен послом РФ в Белоруссии и специальным представителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества.

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