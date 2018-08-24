Пятница, 24 Августа 2018 года
09:37:11 МСК

Путин назначил послом в Белоруссии экс-полпреда Михаила Бабича

Политика

Первым указом глава государства освободил Бабича от должности полпреда, а вторым — утвердил его на должности главы российской дипмиссии в Минске

Путин назначил послом в Белоруссии экс-полпреда Михаила Бабича
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 24 августа 2018, 08:53 — REGNUM  Послом России в Белоруссии назначен Михаил Бабич, ранее занимавший пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Указ о назначении, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Первым указом глава государства освободил Бабича от должности полпреда, а вторым — утвердил его на должности главы российской дипмиссии в Минске.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — гласит текст указа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Владимир Путин своим указом на год продлил срок пребывания на госслужбе заместителю министра иностранных дел России Григорию Карасину.

Читайте также: Замглаве МИД РФ Григорию Карасину продлен срок пребывания на госслужбе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить