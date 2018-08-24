Путин назначил послом в Белоруссии экс-полпреда Михаила Бабича

Москва, , 08:53 — REGNUM Послом России в Белоруссии назначен Михаил Бабич, ранее занимавший пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Указ о назначении, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Первым указом глава государства освободил Бабича от должности полпреда, а вторым — утвердил его на должности главы российской дипмиссии в Минске.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — гласит текст указа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Владимир Путин своим указом на год продлил срок пребывания на госслужбе заместителю министра иностранных дел России Григорию Карасину.

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