Москва, 7 сентября, 2018, 08:34 — ИА Регнум. В России может появиться специальный ресурс, благодаря которому жители страны смогут узнать, пользуется ли кто-нибудь их персональными данными. Об этом 7 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на паспорт правительственной программы «Цифровая экономика».

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По данным издания, граждане с помощью этого ресурса также смогут запретить использовать их персональные данные. В настоящее время сайт находится в начальной стадии разработки, он должен появиться до конца текущего года, однако будет введен в эксплуатацию в следующем году.

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Эксперты отмечают, что ресурс будет способствовать более деликатному обращению организаций с персональными данными пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что представители российского бизнеса написали поправки в закон «О персональных данных», по которым компания, получив данные с согласия человека, может передать их на обработку другим организациям уже без уведомления клиента.

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