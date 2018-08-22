Доступ к информации о персональных данных: предложен адекватный механизм

Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Предложенный социальной сетью «ВКонтакте» механизм обеспечения прав пользователей интернета по защите своих персональных данных адекватен, а государство и общественные объединения должны просвещать население и готовить законодательство, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 22 августа, президент некоммерческого партнёрства производителей программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров, комментируя информацию о предоставлении пользователям сети «ВКонтакте» информации по обработке их персональных данных.

Как сообщалось ранее, «ВКонтакте» будет предоставлять пользователям информацию по обработке их персональных данных, если сами пользователи будут обращаться с таким запросом. Нововведение связано со вступлением в силу регламента ЕС о защите персональных данных.

Пользователю может быть предоставлена информация об обработке его персональных данных, в том числе сведений, указанных в профиле, технической информации, собираемой автоматически, а также иной информации.

Предложенный механизм обеспечения прав пользователей интернета по защите своих персональных данных вполне адекватен. Он прошел экспертизу ЕС, а значит, согласован странами Евросоюза.

Наши граждане позже европейцев подключились к социальным сетям. К тому же цифровой разрыв между разными регионами России приводит к тому, что уровень понимания важности поддержания персонального цифрового суверенитета гражданина у жителей разных регионов и у разных групп населения очень отличается.

В таких условиях на защиту прав личности должно вставать государство и общественные объединения, опережая средний уровень понимания проблемы в стране, просвещая население и готовя законодательство.

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