Москва, 7 сентября, 2018, 07:28 — ИА Регнум. На товарной бирже ICE к вечеру 6 сентября цена на нефть Brent стала немного подрастать. К вечеру она выросла на 0,09%, до $77,2 за баррель. Данные по сокращению коммерческих запасов нефти в США, опубликованные 6 сентября вечером, не слишком вдохновили нефтяной рынок, несмотря на то, что оказались оптимистичными, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно данным министерства энергетики США, коммерческие запасы за неделю сократились больше, чем ждал рынок, — на 4,3 млн баррелей по сравнению с прогнозом рынка о сокращении запасов только на 1,29 млн. Однако запасы дистиллятов увеличились, хотя и немного, и это сдерживает рост цены нефти. Если цена Brent не удержится выше $76 за баррель, то далее она упадет до $75,5, есть еще и вероятность движения на $75 за баррель.

Негативный фон на развивающихся рынках усиливает опасения начала нового мирового кризиса. Но пока речь идет только о коррекции на нефтяном рынке. Таким образом, нефть Brent пока будет торговаться в коридоре $76,50−77,50 за баррель.

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