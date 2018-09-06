Нефть остается внутри широкого нисходящего коридора

Москва, , 15:25 — REGNUM На протяжении последних двух недель черное золото показывало свой безкоррекционный рост. В начале этой недели котировки нефти марки Brent набрали силу в связи с опасениями о предстоящем урагане «Гордон» в Мексиканском заливе, которые не оправдались. Они так и не смогли обновить майский максимум в $80,40 за баррель, показав пик лишь на уровне $79,72. Сегодня, 6 сентября, картина изменилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

«Данные, которые представил Американский институт нефти, показали сокращение запасов нефти на 1,2 миллиона баррелей, но статистика не вдохновила биржевиков на покупки. Сегодня в 18:00 по мск выйдут данные минэнерго США, по прогнозам ожидается снижение показателя на 2,75 млн баррелей. Тем не менее ожидания могут не оправдаться», — считает эксперт.

Текущая техническая картина говорит о том, что невозможность преодолеть важное сопротивление в районе $78 за баррель, которое соединяет максимумы мая с пиками июня и июля, пока оставляет нефть марки Brent внутри широкого нисходящего коридора.

«Скорее всего, большинство инвесторов начнут фиксировать прибыль по «длинным» позициям к 7 сентября, так как риски, заложенные в цену в связи с опасениями об урагане, не оправдались. В связи с чем высока вероятность возврата цены к уровню $75,30−75,85 за бочку уже к началу следующей недели. Также 7 сентября игроки также будут ждать публикации данных по буровым установкам. В прошлый раз количество нефтяных установок составило 862», — отметил Будаев.

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