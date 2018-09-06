Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 6 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.

Также слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/613.