МЭР РФ: сегодня нет причин для резкого ослабления курса рубля

Москва, , 15:39 — REGNUM Говоря о стабильности российской национальной валюты, глава Минэкономразвития России Максим Орешкин подчеркнул, что для серьезного ослабления курса рубля на сегодняшний день нет причин. Об этом глава ведомства заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Орешкина, несмотря на текущие колебания курса, российский рубль нельзя считать слабой валютой.

«Мы не видим ни одной долгосрочной причины, чтобы произошли серьезное ослабление рубля и кардинальный структурный сдвиг», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что, несмотря на возможное введение администрацией США нового пакета антироссийских санкций, маловероятно, что курс рубля до конца 2018 года существенно изменится.

Читайте также: Глава РСПП: очередные санкции США не смогут обрушить курс рубля