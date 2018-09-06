Париж, 6 сентября, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Режиссёр Томас Винтерберг и студия EuropaCorp выложили в сеть первый трейлер фильма «Курск», в основу которого легла книга Роберта Мура о катастрофе российской подлодки. Ролик был опубликован 6 сентября на YouTube-канале кинокомпании.

Цитата из х/ф «Курск». Реж. Томас Винтерберг. 2018. Бельгия, Люксембург Подлодка

В фильме снялись такие звезды, как Колин Ферт, Маттиас Шонартс и Леа Сейду. Над созданием адаптации работал сценарист Роберт Родэт. В качестве продюсера проекта выступил Люк Бессон. Фильм будет показан на Международном кинофестивале в Торонто. О дате начала кинопроката не сообщается.

Стоит отметить, что центральный тезис книги Роберта Мура заключается в том, что в трагедии «Курска» виновато окружение президента РФ Владимира Путина и руководство Северного Флота. Также, по мнению Мура, трагедия «Курска» продемонстрировала опасность развала советской военной машины. Подобные мнения в тот момент озвучивали в СМИ политические круги Великобритании и США.

Читайте также: Стало известно имя нового участника проекта «Дюна» Дэни Вильнёва

Напомним, авария на подлодке «Курск» произошла 12 августа 2000 года. На борту находились 118 членов экипажа, все они погибли. «Курск» стал первой затонувшей атомной подводной лодкой, которую впоследствии подняли с глубины.