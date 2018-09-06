Стало известно имя нового участника проекта «Дюна» Дэни Вильнёва

Лос-Анджелес, США, , 14:27 — REGNUM В новой экранизации «Дюны», которую будет снимать режиссёр Дэни Вильнёв может сняться шведская актриса Ребекка Фергюсон, известная зрителям по ролям в фильмах «Миссия невыполнима», «Величайший шоумен» и «Снеговик». Об этом 5 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/HeatVisionBlog/status/1037496020463050752

Сейчас Фергюсон ведет переговоры со студией, ожидается, что производство картины начнётся в 2019 году. Над созданием сценарной адаптации работал писатель Эрик Рот (Форрест Гамп). Производством картины будет заниматься кинокомпания Legendary Entertainment.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, к проекту уже подключился Тимоти Шаламе, он исполнит роль Пола Атрейдеса, также известного под именем Муад’Диб. В первой экранизации «Дюны» (1984) его сыграл Кайл Маклахлен.

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