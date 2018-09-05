Москва, 5 сентября, 2018, 16:47 — ИА Регнум. На протяжении длительного периода времени ставки по ипотечному кредитованию были буквально «привязаны» к значению ключевой ставки, но недавно был запущен механизм, который «отрывает» ипотеку от ключевой ставки, считает бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Ипотека

Ранее замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйстваНикита Стасишин заявил, что на фоне возникшей неопределенности на финансовых рынках и в связи с возможным повышением ключевой ставки Банком России ипотечные кредиты в РФ могут подорожать.

«С марта 2018 года ключевая ставка не менялась, а процентные ставки по ипотеке продолжали снижаться — среднее значение полной стоимости ипотечных кредитов (включает помимо процентной ставки дополнительные платежи) по итогам первого полугодия составило 10,97%.

Иными словами, был запущен механизм, который отчасти уже «оторван» от значения ключевой ставки: застройщики вместе с банками предлагают ипотечные кредиты на отдельные объекты под ставки, которые в целом могут быть сопоставимы со ставками в отдельных европейских странах, например в Греции — 6−8%.

Всё это, безусловно, является драйвером роста ипотечного кредитования, которое в свою очередь повышает спрос в сопутствующих отраслях, начиная от строительных материалов и заканчивая деревообработкой. Такой рост спроса нужен экономике страны, поэтому крайне нежелательно устранять данный фактор развития.

Единственной причиной, вследствие которой такой рост может быть приостановлен или переломлен, является внешняя среда. При сохранении внешнего фона на текущем негативном фоне, скорее всего, ставки по ипотеке не претерпят изменений и останутся на текущем уровне или будут демонстрировать мягкий тренд вниз.

В случае развития внешнего фона по неблагоприятному сценарию возможен рост процентных ставок по вновь выдаваемым ипотечным кредитам. Ожидать в этом случае роста ставок более чем на 1−1,5 п.п. до конца года, скорее всего, не стоит.

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