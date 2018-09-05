Повышение ключевой ставки ЦБ РФ может стать следствием атаки на рубль

Москва, , 16:42 — REGNUM Возможное решение Банка России повысить ключевую ставку, о чем ранее заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, может быть прямым следствием новой спекулятивной атаки на рубль, считает аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

«Риски ее возникновения в настоящий момент возросли в связи с тем, что развивающиеся рынки сильно лихорадит. На ожиданиях очередного раунда повышения ставки ФРС США с развивающихся рынков массово уходит капитал, что оказывает давление на валюты развивающихся стран.

Спекулятивным атакам уже подверглись турецкая лира, аргентинский песо, южноафриканский рэнд, индонезийская рупия. На российском рынке гособлигаций сегодня также возобновились распродажи, и российский рубль находится под серьезным давлением», — уточняет Соснова.

Повышение ключевой ставки повлечет за собой повышение краткосрочных ставок на денежном рынке, но в итоге может оказать влияние и на долгосрочные ставки по кредитам и депозитам, в том числе по ипотеке, говорит эксперт.

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По словам Сосновой, повышение ставки становится возможным в случае, если рубль подвергнется новым спекулятивным атакам — тогда поднятие ставки будет резким (на 50 б.п.), поскольку мера должна оказаться достаточной для того, чтобы быстро купировать проблему.

«Пока большинство факторов свидетельствует в пользу решения о сохранении ключевой ставки на уровне 7,25% по итогам заседания ЦБ РФ 14 сентября. Впрочем, ставки по ипотеке если и будут повышаться, то, скорее всего, плавно», — заключает эксперт.

Ранее замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин заявил, что на фоне возникшей неопределенности на финансовых рынках и в связи с возможным повышением ключевой ставки Банком России ипотечные кредиты в РФ могут подорожать.

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