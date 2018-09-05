Москва, 5 сентября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Для рынка нефти вчерашний день (4 сентября) выдался весьма насыщенным. Котировки Brent в моменте взлетали к отметке $79,70 на агрессивных покупках, спровоцированных спекуляциями на тему надвигающегося тропического шторма в Мексиканском заливе, который, по прогнозам метеорологов, в ближайшие дни усилится. Игроки тут же начали закладывать в цену перебои в добыче, тем более что из-за непогоды несколько платформ в заливе уже приостановили работу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Однако по мере приближения к уровню $80 нашлось немало желающих зафиксировать прибыль, что наряду с сильным долларом сделало свое дело — актив скорректировался и даже ушел под отметку $78, пока не предпринимая новых попыток роста», — отметил эксперт.

Фактор погодных условий привносит волатильность на рынок и еще может подтолкнуть цены к росту. Но в данном контексте следует соблюдать осторожность, поскольку, как показала вчерашняя динамика, резкие взлеты могут сменяться не менее агрессивными просадками. Трейдеры продолжат следить за метеопрогнозами на предмет усиления шторма, а также будут традиционно реагировать на данные по запасам сырой нефти в США. Их сокращение добавит немного оптимизма на рынке.

«Примечательно, что 5 сентября появились сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет, чтобы нефть оставалась в диапазоне $70−80 за баррель. Другими словами, королевству не нужен рост котировок от текущих уровней, что психологически может сдержать порывы покупателей в ближайшее время. Но основное внимание будет направлено на события в Мексиканском заливе», — полагает Мащенко.

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