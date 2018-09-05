Нефтяной рынок не верит синоптикам

Москва, , 07:11 — REGNUM В Лондоне на биржевых торгах 4 сентября цена барреля нефти Brent довольно уверенно закрепилась выше $78. К вечеру баррель Brent еще немного подорожал, на 0,2%, до $78,26. В течение торгового дня цене нефти удалось даже подскочить до $79,60 за баррель, но с этого уровня она быстро скатилась вниз, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

В США стартует сезон ураганов. По сообщениям американских СМИ, в ожидании наступления на Америку сильного урагана под названием «Гордон» идет эвакуация персонала с буровых платформ, расположенных в Мексиканском заливе. В августе синоптики из США давали прогноз, что нынешний сентябрь станет исключением из драматического правила, и в этом году ураганы, по крайней мере сильные, обойдут США стороной. В ближайшие дни можно будет убедиться в справедливости или, наоборот, в ошибочности этого прогноза.

Но нефтяной рынок, похоже, предпочитает не доверять прогнозам синоптиков, и спекулянты на всякий случай играют на повышение цены нефти. Таким образом, сегодня, 5 сентября, скорее всего, для нефти марки Brent будет актуален новый диапазон в $78−79 за баррель.

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