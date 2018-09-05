Новосибирск, 5 сентября, 2018, 05:25 — ИА Регнум. Проект строительства четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске может получить финансирование по капитальному гранту от Росавтодора в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в дорожном ведомстве.

Rosavtodor.ru Встреча руководителя Росавтодора Романа Старовойта с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым

Речь об этом шла во время встречи руководителя Федерального дорожного агентства Романа Старовойта с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым 4 сентября.

«Глава дорожного ведомства выразил готовность поддержать региональный концессионный проект по строительству и эксплуатации на платной основе моста через Обь в створе ул. Ипподромской в Новосибирске. Средства на выделение капитального гранта Росавтодор предполагает заложить при корректировке бюджета на следующий год», — уточнили в дорожном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , на реализацию проекта по строительству платного моста Новосибирская область рассчитывает получить грант в размере 26 миллиардов рублей.

В Новосибирске уже подготавливают площадку для будущего мостового перехода.

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Он должен соединить Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом. Общая стоимость проекта составляет около 40,9 млрд рублей, где 26,3 млрд — капитальный грант из федерального бюджета, 3,9 млрд — средства концедента, 10,7 млрд — средства концессионера.

Тем временем, вокруг данного концессионного соглашения продолжаются споры. Противники строительства считают, что на средства федерального центра мост можно построить и без участия концессионера, которому региональным бюджетом гарантируется доход почти в 50 млрд рублей.

Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», входящая в группу «ВИС».