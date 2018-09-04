Хабаровск, 4 сентября, 2018, 17:32 — ИА Регнум. В Хабаровском крае депутаты от «Единой России» внесли в региональную Законодательную думу пакет поправок в местное законодательство, который позволит сохранить действующие льготы для пенсионеров, заявил журналистам 4 сентября председатель думы Сергей Луговской.

Илья Репин Бурлаки, идущие вброд. 1872

По его словам, поправки сохранят все действующие льготы для лиц, достигших возраста 55 и 60 лет. Луговской добавил, что на разные льготы пенсионерам ежегодно выделяется 10 млрд рублей. Изменения регионального законодательства будут рассмотрены в середине сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект об изменениях в пенсионной системе. Согласно проекту документа пенсионный возраст для женщин планируется поднять в течение переходного периода до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

29 августа президент России Владимир Путин в целом поддержал предложенную правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу. Однако глава государства предложил ряд существенных поправок к реформе.

Читайте также: Реакция регионов на заявление Владимира Путина по пенсионной реформе