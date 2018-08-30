Реакция регионов на заявление Владимира Путина по пенсионной реформе

Москва, , онлайн-трансляция — REGNUM

29 августа президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению по предстоящей пенсионной реформе. Глава государства предложил ряд мер по смягчению пенсионной реформы. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет, а не 63, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Президент пообещал, что пенсия сельских жителей будет на 25% больше, а льготы для жителей Крайнего Севера будут сохранены. Кроме того, стаж, который позволяет досрочно выйти на пенсию, снизится на три года (до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин). Также для граждан предпенсионного возраста увеличится более чем в два раза размер пособия по безработице. Читайте подробнее: Обращение Владимира Путина по пенсионной реформе: ONLINE-трансляция О том, как реагируют в регионах на заявление Владимира Путина — в онлайн-трансляции ИА REGNUM.

12:00 Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Ильенко считает, что благодаря предложенным президентом мерам можно будет выстроить максимально эффективную пенсионную систему. Ильенко подчеркнул, что Владимир Путин впервые напрямую обратился к народу по социальной тематике и в своём обращении он отметил, что главная цель изменений пенсионной системы — это рост доходов нынешних и будущих пенсионеров. «Президент в ближайшее время внесёт в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменениях в пенсионной системе. Они позволят выстроить устойчивую и эффективную систему, которая обеспечит рост материального благосостояния пенсионеров. Должны быть выполнены задачи по индексации пенсий выше уровня инфляции. К 2024 году при введении предлагаемых изменений пенсионной системы средняя пенсия составит 20 тысяч рублей», — высказал своё мнение Валерий Ильенко. Он отметил, что президент поддержал предложения «Единой России» сохранить региональные льготы, в том числе были учтены и новосибирские предложения.

11:38 Носителем власти в России является многонациональный народ, и президент РФВладимир Владимирович Путин показывает это в течение всех своих сроков пребывания на этой должности. То есть берёт обратную связь от народа и корректируем те планы, которые предлагает гражданам правительство, либо какие-то другие федеральные органы, это очень значимо, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, член Общественной палаты РФ от Курганской областиВалерий Яхонтов. Читайте также: «Значимо, что президент РФ обращается к народу и слышит его»

11:31 Предложенные президентом поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях пенсионного законодательства, нуждаются в дополнительной проработке, чтобы исключить риски выживания работников предпенсионного возраста с их рабочих мест, заявил корреспонденту глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Говоря о планах по введению ответственности работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста, стоит обратить внимание на такой аспект. С одной стороны, дополнительные меры защиты требуются, но они должны быть такими, чтобы не привести на практике к формированию определенного предубеждения работодателя к этой социально-возрастной группе. Не повысится ли риск фактического выживания возрастного работника со своего места и создания для него невыносимых условий? В итоге ведь можно довести человека или до заявления «по собственному желанию» или до законного повода уволить по статье. Поэтому здесь нужен очень взвешенный подход с точки зрения всех возможных рисков и последствий, что нужно предусмотреть при работе над поправками к законопроекту», — заявил Нилов. Читайте также: Нилов: Реакция президента на пенсионную реформу смягчит её проведение

11:22 «Предложенный Владимиром Владимировичем Путиным комплекс мер позволит обеспечить достойную жизнь пенсионерам, даст уверенность гражданам нашей страны в стабильности социальных гарантий, а также послужит стимулом для позитивных демографических изменений», — считает глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Об этом: В Адыгее поддержали корректировки пенсионной реформы

11:06 В Тюменской области будут сохранены все меры поддержки лиц пенсионного возраста. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Моор, комментируя обращение Владимира Путина к россиянам. «Заметно, что он много занимается этой темой, уделяет ей самое пристальное внимание. Позиция главы государства остаётся неизменной — в приоритете интересы простого человека, гражданина России», — сказал Моор. Читайте подробнее: В Тюменской области учтут установки президента по пенсионной системе

11:01 Телеобращение президента РФВладимира Путинак гражданам по поводу повышения пенсионного возраста всем понятно и вызывает удовлетворение, потому что практически всё то, что предлагалось на первичных переговорах и обсуждениях в регионах, было учтено главой государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM ректор института развития образования и социальных технологий, заместитель председателя Общественной палаты Курганской области, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии педагогических и социальных наук, отличник просвещения РФ, заслуженный учитель РФБорис Куган. Читайте также: «Телеобращение Путина по пенсионной реформе вызывает удовлетворение»