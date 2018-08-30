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Реакция регионов на заявление Владимира Путина по пенсионной реформе

Политика

Трансляция ИА REGNUM

Москва, 30 августа 2018, онлайн-трансляция — REGNUM  

29 августа президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению по предстоящей пенсионной реформе.

Глава государства предложил ряд мер по смягчению пенсионной реформы. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет, а не 63, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Президент пообещал, что пенсия сельских жителей будет на 25% больше, а льготы для жителей Крайнего Севера будут сохранены.

Кроме того, стаж, который позволяет досрочно выйти на пенсию, снизится на три года (до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин). Также для граждан предпенсионного возраста увеличится более чем в два раза размер пособия по безработице.

Читайте подробнее: Обращение Владимира Путина по пенсионной реформе: ONLINE-трансляция

О том, как реагируют в регионах на заявление Владимира Путина — в онлайн-трансляции ИА REGNUM.

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Повышение пенсионного возраста
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