Бишкек, 3 сентября, 2018, 14:20 — ИА Регнум. «Сейчас в международном масштабе предпринимаются попытки очернить ислам, оклеветать мусульман, искаженно трактовать ценности ислама и навязывать их людям». Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на церемонии открытия центральной мечети киргизской столицы, пишет пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

«Мы не должны допускать распространения в нашем обществе подобной идеологии и возникновения у наших граждан ложных представлений об исламе. Мы должны относиться к религиозной сфере очень тонко и с пониманием, вести последовательную религиозную политику. Все развитые страны добились успехов, гибко сочетая религиозную свободу с современным развитием», — подчеркнул он.

Киргизстанский лидер отметил, что новая центральная мечеть построена при финансовой поддержке турецкого фонда «Диянет», и поблагодарил президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана за помощь, оказываемую управлению по делам религий Киргизии.

«Здесь, на нашем сегодняшнем торжестве присутствуют и имамы, получающие стипендии за счет финансовых средств, которые были выделены Вами. Я выражаю Вам благодарность и от их имени. Наша мечеть будет не только религиозным центром Киргизии, но и станет красивейшим архитектурным комплексом, который сделает нашу столицу еще краше», — подытожил Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что по данным госкомиссии по делам религий, за годы независимости количество мечетей в Киргизии выросло в 66 раз — в 1991 году их было лишь 39, а в 2017 году насчитали уже 2 600 мечетей. Сейчас в республике мечетей больше, чем общеобразовательных школ.

За это время уровень религиозности киргизстанцев возрос. К примеру, в апреле 2011 года депутаты принесли в жертву семерых ягнят, чтобы «изгнать злых духов из здания парламента» и «улучшить работу законодательного органа». А в сентябре 2017 года представители молодежи трех южных регионов провели обряд «для снижения количества ДТП», также заколов жертвенное животное. Отметим, что практически идентичное высказывание о попытках «очернить ислам, оклеветать мусульман, искаженно трактовать ценности ислама и навязывать их людям» сегодня также было озвучено на встрече муфтиев Киргизии и Татарии в Бишкеке.